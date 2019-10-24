Son Dakika Haberleri: Teknopark'ta öğrencilere "robotik kodlama" eğitimi verilecek
Son Dakika Güncel Teknopark'ta öğrencilere 'robotik kodlama' eğitimi verilecek

Teknopark'ta öğrencilere "robotik kodlama" eğitimi verilecek

50 dakika önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) içerisinde yer alan Zafer Teknopark'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "robotik kodlama" eğitimi verilecek.

Teknopark'ta öğrencilere

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) içerisinde yer alan Zafer Teknopark'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "robotik kodlama" eğitimi verilecek.

Teknopark'taki yazılım firmasının sorumlusu Fadıl Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik yazılım ve kodlama eğitimleri yapılması yönünde talepler aldıklarını belirterek, "Bu yıl firma olarak Afyonkarahisar'da 8-12 yaş çocuklara 5'er kişilik sınıflarda robotik kodlamaya yönelik eğitimler düzenledik. Eğitimlerimiz, sadece teorik değil uygulamalı olacak. Burada öğrenciler, yapacakları nesneleri kendileri oluşturacak. Parçaların leyim işlemlerinden yazılım aşamalarına kadar kendileri yapacak. Bizde öğrencilerimiz için gerekli altyapıyı sağlayacağız." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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