Teknoparklardan yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı
40 dakika önce
Türkiye genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.
Türkiye
genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:00
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