Son Dakika Haberleri: Teknoparklardan yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Teknoparklardan yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı

40 dakika önce

Türkiye genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.

Teknoparklardan yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı, System.String[]
Türkiye genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.
Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Kürtlerle Suriyelileri karşılaştırdı: Onlar da çocuk sayısını 5-6'ya düşürdü
AİHM Wikipedia dosyasını açtı, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknoparklardan yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]