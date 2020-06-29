Teknoparkta "cildi tahriş etmeyen dezenfektan" ürettiler - Son Dakika

Gaziantep Teknopark'ta iki yıldır faaliyet gösteren bir firma, ürettiği bitkisel karışımlı dezenfektanı ilk etapta Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine hibe edecek.

Acz İnovasyon firmasının sahibi İsmail Ertuğrul Uyasır, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan dezenfektanlar üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 aylık laboratuvar çalışmaları sonucu Uyasır ve ekibi, bitkisel karışımlı dezenfektan üretti.

Uyasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Teknopark'ta faaliyet gösterdiklerini belirterek, bilime ve teknolojiye katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 gündeme geldiğinden bu yana dezenfektan üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Uyasır, tamamen doğal ürünler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Üzerinde çalıştıkları dezenfektanın bitkisel içeriğinden dolayı daha uzun ömürlü olduğunu ifade eden Uyasır, şöyle devam etti:

"Ürünümüz tamamen natürel. İçerisinde alkol ve paraben yok. Kullanıldığı alanda bir hafta koruyucu kalkan görevi görüyor. Gaziantep Üniversitesi tarafından testleri yapıldı. Dermatolojik etkisi var. Cilt üzerindeki hücreleri yeniliyor. Kendi alanında tek olan bir ürün olacak. Bakterilere, virüslere karşı etkili olduğu gözlemlendi. Ülkemiz adına güzel ürün olacak. Cildi yenileyici özellikleri olduğu görüldü. İçerisinde alkol ve benzeri kimyasal türevler yok. Diğer dezenfektanların içerisinde alkol olduğu için birkaç kullanımdan sonra cildi tahriş ediyor. Derinlemesine bir çalışma yaptık, eski kaynaklardan yararlandık. İçerisinde hiçbir kimyasal olmayan dezenfektanı yaptık. Çok ses getireceğini düşünüyoruz. Dezenfektan, bakteri ve virüsleri saf dışı bırakıyor."

Geliştirdikleri dezenfektanı ticarileştirmek istediklerini aktaran Uyasır, ilk etapta ürettiklerini Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine hibe edeceklerini belirterek, hastane başhekimi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Zer de firmanın isteği üzerine dezenfektanın canlı bakterilere karşı etkisini araştırdıklarını söyledi.

Yaptıkları ön testlerde bakterilere karşı deneysel etkileri incelediklerini aktaran Zer, "Ne kadar sürede etkin olduğunu bulduk. Firma yetkilileri doğal yöntemlerden elde ettiklerini aktardı. Bunları tek tek ele alarak etkinliklerine bakmamız lazım. Bir dezenfektanın toksit ve yan ürünlerden oluşmaması gerekir." diye konuştu.