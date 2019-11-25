Teknosa: 1 Aralık'a kadar büyük indirimler var

(Kurumsal Haber)- Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa , 'Tekno Cuma' ve 'Harcadıkça Kazan' kampanyaları kapsamında tüketicilerin 1 Aralık 'a kadar büyük indirimler ile avantajlı alışveriş yapabileceğini duyurdu.

Teknosa, 'Tekno Cuma'ya özel indirimleri ile akıllı telefonlardan TV'lere, notebooklardan beyaz eşya ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategorideki ürünü hafta boyunca özel avantajlar ile tüketicilerin satın alabileceği bilgisini paylaştı. Teknosa kampanyalarla ile ilgili şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Teknosa mağazaları ve teknosa.com'u ziyaret eden tüketiciler, yüzlerce marka seçeneği arasından ihtiyaç duydukları teknolojilere büyük indirimlerle sahip olabilecek. Teknosa, indirimlere ek olarak gelenekselleşen 'Harcadıkça Kazan' kampanyası ile de teknoloji severlere alışveriş yaptıkça kazandıracak. Teknosa'nın Tekno Cuma kapsamında başlattığı Harcadıkça Kazan kampanyası teknoloji alışverişini daha da keyifli bir deneyime dönüştürüyor."

- İstanbul