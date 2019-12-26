Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı - Son Dakika

Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı

6 saat önce

Teknoloji perakende şirketi Teknosa'nın İstanbul Cevahir mağazasında hayata geçirdiği mağazasında ev konsepti ile oluşturulan ve Apple ekosistemi ile çalışan deneyim alanı, farklı ürün ve uygulamalarla yaşayan akıllı bir eve dönüşüyor.

Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı, System.String[]

Teknoloji perakende şirketi Teknosa'nın İstanbul Cevahir mağazasında hayata geçirdiği mağazasında ev konsepti ile oluşturulan ve Apple ekosistemi ile çalışan deneyim alanı, farklı ürün ve uygulamalarla yaşayan akıllı bir eve dönüşüyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Apple iş birliği ile mağazada özel deneyimlere yeni bir soluk getiriyor. Teknosa'nın Cevahir mağazasında kurduğu ve Türkiye'de bir ilk olan Apple Ekosistemi ile çalışan deneyim alanında, teknolojiyle evde hayatın nasıl kolaylaştığı, renklendiği ve eğlenceli hale geldiği farklı uygulamalarla gösteriliyor. Salon ve yatak odasından oluşan 50 metrekarelik alanda, müşteriler ev rahatlığında teknoloji deneyimini en üst seviyede yaşayabiliyor.


Teknosa Cevahir mağazasını ziyaret edenler, ailenin her ferdinin ilgi alanına seslenen alanda film, oyun, müzik, spor, sağlık, iş, ev işi, güvenlik gibi pek çok konuda birbiriyle konuşan cihazların sunduğu zengin dünyayı keşfedecek.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Teknosa'daki "Akıllı Ev" alanı, son Apple ürünleri ve Apple ekosistemiyle çalışacak diğer markaların ürünleriyle birlikte 2020 yılında yenilenecek, yeni deneyimler yaşatmaya devam edecek.


Açıklamaya göre ayrıca, üç yıldır Apple ile direkt çalışma anlaşması olan Türkiye'deki tek teknoloji perakende markası Teknosa, İstanbul'da üç mağazasındaki Apple Shop alanlarında da deneyimi zenginleştiriyor.

İstanbul, Türkiye, Teknosa, Apple, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması

Son Dakika Haberleri
16:51 TBMM BAŞKANI ŞENTOP TÜSİAD BAŞKANI'NI KABUL ETTİ - Son Dakika
16:51 Narkotik operasyonu - Son Dakika
16:50 Yeni yıl için tatilcilerin adresi termal oteller - Son Dakika
16:50 Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı - Son Dakika
16:46 Başkan Beyoğlu'nden Ergani'ye ziyaret - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa, Akıllı Ev keyfini mağazasına taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]