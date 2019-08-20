Son Dakika Haberleri: Teknosa bayramda satışlarını yüzde 35 artırdı
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Teknosa bayramda satışlarını yüzde 35 artırdı

1 saat önce

(Kurumsal Haber)Teknosa, Kurban Bayramı'nda satışlarını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 artırdığını duyurdu.

Teknosa bayramda satışlarını yüzde 35 artırdı, System.String[]
(Kurumsal Haber)

Teknosa, Kurban Bayramı'nda satışlarını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 artırdığını duyurdu. En çok satılan ürünlerin başında telefon ve küçük ev aletlerinin yanı sıra derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarlar geldi.

Teknosa'dan yapılan açıklamada, "E-ticaret cirosu 2018 bayram periyoduna göre 3,5 katına çıktı. Bu bayram, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ve ciroya en yüksek katkı sağlayan ürünler fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar oldu. Özel kampanyalardan faydalanmak için Teknosa mağazaları ve Teknosa.com'a yönelen tüketiciler, fiyatlardaki avantajları da değerlendirerek derin dondurucu ve diğer sezon ürünlerine de ilgi gösterdi" denildi.

BİLGİSAYAR SATIŞINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Okulların açılmasına az bir süre kalmış olması ve bayramdaki kampanyaların bilgisayarlar ürünlerine olan talebi artırdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgisayar satışlarında yüzde 60'lık artış yakalandı. Bayram dönemi alışverişlerinin dikkat çeken bir diğer yönü teknoloji alışverişi yapan müşterilerin katma değerli hizmetleri kapsayan paketlere olan ilgisi oldu. Satın aldıkları ürünleri uzun soluklu kullanmak isteyen tüketiciler, ek garanti sunan TeknoGaranti ve Dr. Teknolog çatısı altında teknoloji destek hizmet paketleriyle ana ürün alışverişlerini tamamladı.  Teknosa'nın omnichannel yapısı ve yaygın mağaza ağı sayesinde, ürünlerini internetten alıp hızlıca sahip olmak isteyenler için mağazadan teslim alma uygulaması ön plana çıktı. Geçen bayram dönemine göre Click & Collect'in kullanım oranı 4 kattan fazla arttı."


Kurban Bayramı, Teknosa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:11 Kaynak: DHA
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