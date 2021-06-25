Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu - Son Dakika

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakende şirketi Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptığını duyurdu. Teknosa, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta açtığı mağazalarla birlikte, 68 ilde 189 mağaza ve Carrefoursa içinde oluşturduğu 18 teknoloji köşesiyle toplam 207 lokasyona ulaştığını bildirdi.

Teknosa, Sakarya Cadde 54 AVM ile Kahramanmaraş Piazza AVM'de açtığı yeni mağazalarını teknoloji severlerin beğenisine sunduğunu açıkladı. Teknosa, açılışını yaptığı mağazalarla birlikte her iki ilde de mağaza sayısını ikiye çıkardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Cadde 54 AVM'de Extra formatıyla açılan ve 1000 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan Teknosa mağazasında, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayardan akıllı telefonlara çok geniş yelpazedeki ürünler tüketicilerin hizmetine sunuluyor. 500 metrekare satış alanına sahip, standart formatlı Kahramanmaraş Piazza AVM'deki mağazada ise beyaz eşya hariç tüm ürünler tüketicilerle buluşuyor" ifadelerine yer verildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE MAĞAZA YATIRIMLARI SÜRECEK"

Teknosa'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde de mağaza yatırımlarının süreceği ve dijital atılımların yaygınlaştırılacağı kaydedildi.