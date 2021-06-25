Üye Girişi
Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu - Son Dakika

Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu

25.06.2021 12:31
Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu, System.String[]

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakende şirketi Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptığını duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakende şirketi Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptığını duyurdu. Teknosa, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta açtığı mağazalarla birlikte, 68 ilde 189 mağaza ve Carrefoursa içinde oluşturduğu 18 teknoloji köşesiyle toplam 207 lokasyona ulaştığını bildirdi.

Teknosa, Sakarya Cadde 54 AVM ile Kahramanmaraş Piazza AVM'de açtığı yeni mağazalarını teknoloji severlerin beğenisine sunduğunu açıkladı. Teknosa, açılışını yaptığı mağazalarla birlikte her iki ilde de mağaza sayısını ikiye çıkardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Cadde 54 AVM'de Extra formatıyla açılan ve 1000 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan Teknosa mağazasında, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayardan akıllı telefonlara çok geniş yelpazedeki ürünler tüketicilerin hizmetine sunuluyor.  500 metrekare satış alanına sahip, standart formatlı Kahramanmaraş Piazza AVM'deki mağazada ise beyaz eşya hariç tüm ürünler tüketicilerle buluşuyor" ifadelerine yer verildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE MAĞAZA YATIRIMLARI SÜRECEK"

Teknosa'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde de mağaza yatırımlarının süreceği ve dijital atılımların yaygınlaştırılacağı kaydedildi.


Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu
Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu

Sabancı Holding, Piazza AVM, Sakarya, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 13:25 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü 13:23 Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu
Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı 10:17 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı

Son Dakika Haberleri
13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü
13:24 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi
13:23 Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı
13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı         
10:52
AK Parti'nin AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
10:18
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:30:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa lokasyon sayısını 207'ye çıkardığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement