Teknosa'da Babalar Günü harcamaları yüzde 71 arttı - Son Dakika

Teknosa'da Babalar Günü harcamaları yüzde 71 arttı

Teknosa'da bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri arasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 71 artış yaşandı.

Teknosa'da bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri arasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 71 artış yaşandı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor

Teknosa'dan Babalar Günü alışveriş verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl babalara hediye tercihlerinde teknoloji ürünlerine ilgi rekor seviyeye ulaştı.

Mağazalar ve online kanallar toplamında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 arttı. Salgın sürecinde yükseliş gösteren teknoloji ihtiyaçları için online alışverişe yönelen tüketiciler, Babalar Günü sürecinde de teknosa.com'u tercih etti ve sitede 4 kattan fazla ürün satıldı.

Babalar Günü dönemindeki teknoloji alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler akıllı telefonlar oldu. Notebooklar, LCD televizyonlar, saç ve sakal kesme makineleri, akıllı saatler, tabletler ve gaming ürünleri de çok satan hediyeler arasında yerini aldı. Teknoloji alışverişlerinde dönemsel sepet ortalaması ise geçen yıla göre 2 kat arttı.

Babalar Günü, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknosa'da Babalar Günü harcamaları yüzde 71 arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa'da Babalar Günü harcamaları yüzde 71 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]