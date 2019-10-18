Son Dakika Haberleri: Teknosa'da yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı
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Teknosa'da yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı

43 dakika önce

Teknosa, yeni iPhone modellerini 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçili mağazalarında meraklılarıyla buluşturdu.

Teknosa'da yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı, System.String[]

Teknosa, yeni iPhone modellerini 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçili mağazalarında meraklılarıyla buluşturdu.

Teknosa'nın açıklamasına göre, şirket, yeni iPhone modellerini Türkiye'de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji meraklılarıyla buluşturdu.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine ilk sahip olmak isteyenler, 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece saat 00: 01 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçili mağazalarının kapılarını teknolojiseverlere açan Teknosa'yı tercih etti.

Gecenin ilk iPhone satışları İstanbul İstinyepark, Kadıköy Tepe Nautilus, İzmir Forum Extra ve Ankara Ankamall mağazalarında gerçekleşti.

Teknosa, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi gören iPhone'un en son modeline sahip olmak isteyenler için ekim sonuna kadar özel avantajlar sunacak.

18-31 Ekim'de iPhone 11'de ING ve Akbank kredi ile peşin fiyatına 6 taksit uygulanacak. Ayrıca, eski telefonunu getirenler yeni iPhone 11'e 3 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

İstanbul, Teknosa, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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