Teknosa'dan 20'nci yıla özel 20 yıldız üründe indirim

Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe avantajlı fırsatlar sunacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa'nın 20'nci yılına özel ilk kampanyasında televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine 20 yıldız teknoloji ürününde kaçırılmayacak indirimler var.



24-28 Ocak tarihleri arasında geçerli 20'nci yıl kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanındaki Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da tüketicilerle buluşacak.



20'nci yıl kampanyası kapsamında TV, notebook, tablet ve akıllı telefonlarda yüzde 25'e varan indirim sunan Teknosa'da, Xiaomi Note 8 4-64Gb 500 TL'lik indirimle bin 699 TL'den satılıyor. Huawei P30 Lite 128Gb'a yanında 399 TL değerindeki Braun MGK5060 Erkek bakım kiti ya da Braun series 5/5780 epilatör hediyesiyle 2 bin 899 TL'den sahip olunabiliyor.



Televizyonunu son teknolojilerle yenilemek isteyenler için 20. yıl kampanyasında, Philips 4K UHD Led Smart TV 3 bin 099 TL yerine 2 bin 699 TL, Samsung 4K QLED TV 6 bin 499 TL yerine 5 bin 999 TL, Grundig 4K UHD Smart TV ise 600 TL'lik kaçırılmayacak indirimle 2 bin 999 TL'ye satışa sunuluyor.



7'den 70'e herkese hitap eden Apple iPad, yüzde 25 oranında indirimle 3 bin 349 TL yerine 2 bin 499 TL'ye tüketicilerle buluşurken, yanında teknoloji destek paketi ve Preo tablet korumaya sadece 59,90 TL'ye sahip olunabilecek.



Teknosa'da ev yaşamını iyileştiren ev aletlerinde birçok farklı indirim fırsatı da müşterileri bekliyor. Kampanya kapsamında, Philips Power Pro Compact elektrikli süpürge yüzde 40'a varan indirimle 549 TL'den, Tefal Maestro Plus Buharlı ütü ise 199 TL'den satışa sunuluyor.



Özel indirimlerle birlikte Axess Mobil'e özel tüm Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da 24-27 Ocak tarihleri arasında tek seferde yapılan ilk bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 100 TL chip para fırsatı tüketicileri bekliyor. Teknosa.com'dan alışveriş yapan müşteriler de kredili ödeme platformu ING Alışverişçi'den tek tıkla yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi alma imkanına sahip oluyor.