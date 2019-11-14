Teknosa'dan Adana'ya 6'ncı mağaza

Türkiye'nin teknoloji mağazalarından Teknosa, Türkiye'de 201, Adana'da 6'ncı mağazasını, 01 Burda AVM'de açarak Türkiye'de 201'inci mağazasını teknoloji severlerle buluşturdu.



Teknosa, Adana'daki 6'ncı mağazasının açılışını Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Adana 01 Burda AVM'deki mağazanın açılışında konuştu.



Genel Müdür Gürcan, bugün 201'inci mağazayı açtıklarını söyleyerek, "Adana'daki 6'ncı mağazamız. Çukurova'da toplam 14'üncü, Akdeniz'de de 25'inci mağazamızı açtık. Adana'da 7 bin metrekare mağazayla hizmet veriyoruz. Şu an Adana'da 80 çalışanımız var. Bugünkü yeni açılışla birlikte de 16 arkadaşımızı daha istihdam ediyor olacağız. Teknosa'nın toplamda 2 bin 200 çalışanı var" diye konuştu.



Bülent Gürcan, bugün Türkiye'de elektronik pazarının yüzde 2 civarında olduğunu belirterek, "Bizim borsaya çıktığımız ilk 9 ayın rakamlarıyla Teknosa yüzde 13'lük bir büyüme kaydetti. Pazarın oldukça üzerinde bir büyüme kaydettik. Tabi Adana ilimiz çok daha üzerinde bir büyüme kaydetti. Bu yıl Adana yüzde 21 büyüdü. Adana her zaman bizim için manevi anlamda ve iş anlamında çok pozitif gelişmeler elde eden ilimiz oldu" şeklinde konuştu.



Adana'da ilk mağaza açıldığında satılan ilk ürünün saç kurutma makinesi olduğunu söyleyen Gürcan, "O zamanki değeri 14 milyon liralık bir saç kurutma makinesiydi. Adana bizim için çok özel ilk 100'üncü mağazamızı da Adana'da açmıştık. Adana'da yeni açılışlar ve yenilikler devam ediyor olacak" diye konuştu.



Dolardaki iniş çıkışların yaşandığı döneme değinen Bülent Gürcan, şunları kaydetti:



"Elbette o iniş çıkışlar döneminde bir müddet tüketicilerimizde tedirginlik, tereddüt dönemi oluyor. Biz uzun yıllardır bu iniş çıkışlarla yaşamaya alıştığımız için bir müddet sonra normale dönüyor. Elbette özellikle çıkan dönemlerde hemen bu fiyatları yansıtmıyoruz. Hep birlikte fedakarlıklar yaparak tüketicimizi bu ürünlerle buluşturmaya devam ediyoruz." - ADANA