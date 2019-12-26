Teknosa'dan akıllı ev keyfi - Son Dakika

- Teknosa, yepyeni bir deneyim alanını İstanbul Cevahir mağazasında hayata geçirdiğini duyurdu. Mağazada ev konsepti ile oluşturulan ve Apple ekosistemi ile çalışan deneyim alanı, farklı ürün ve uygulamalarla yaşayan akıllı bir eve dönüşüyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Apple iş birliği ile mağazada özel deneyimlere yeni bir soluk getirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Teknosa'nın Cevahir mağazasında kurduğu ve Türkiye'de bir ilk olan Apple Ekosistemi ile çalışan deneyim alanında, teknolojiyle evde hayatın nasıl kolaylaştığı, renklendiği ve eğlenceli hale geldiği farklı uygulamalarla gösteriliyor. Salon ve yatak odasından oluşan 50 metrekarelik alanda, müşteriler ev rahatlığında teknoloji deneyimini en üst seviyede yaşayabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Teknosa Cevahir mağazasını ziyaret edenler, ailenin her ferdinin ilgi alanına seslenen alanda film, oyun, müzik, spor, sağlık, iş, ev işi, güvenlik gibi pek çok konuda birbiriyle konuşan cihazların sunduğu zengin dünyayı keşfedeceği belirtildi.

Teknosa'daki 'Akıllı Ev' alanı, son Apple ürünleri ve Apple ekosistemiyle çalışacak diğer markaların ürünleriyle birlikte 2020 yılında yenilenecek, yeni deneyimler yaşatmaya devam edecek.

Üç yıldır Apple ile direkt çalışma anlaşması olan Türkiye'deki tek teknoloji perakende markası Teknosa, İstanbul'da üç mağazasındaki Apple Shop alanlarında da deneyimi zenginleştiriyor.