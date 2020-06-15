Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar - Son Dakika

Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar

Teknosa, 21 Haziran'a kadar devam edecek Babalar Günü kampanyasıyla, babaların vazgeçilmezi olacak teknolojik ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor.

Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar, System.String[]

Teknosa, 21 Haziran'a kadar devam edecek Babalar Günü kampanyasıyla, babaların vazgeçilmezi olacak teknolojik ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor.


Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Babalar Günü'nü teknoloji ürünlerinde yaptığı kampanyalarla kutluyor. Bu kapsamda, 21 Haziran'a kadar Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli olacak özel kampanyalarla akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, notebooklardan oyun konsollarına, televizyonlardan bakım setlerine babaların vazgeçilmezi olacak birçok farklı üründe fırsatlar sunuluyor.

Teknosa'da mağazaların yeniden açılışına özel farklı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler de haziran ayı boyunca devam ediyor.


İndirimlerin yanı sıra teknolojisever babalar için ek hediye fırsatları da bulunuyor. Samsung Galaxy A51 akıllı telefon alışverişinde 549 TL değerindeki Braun MGK5060 8'i 1 arada erkek bakım kiti, OPPO A9 2020 128GB akıllı telefon alışverişinde ise 279 TL değerindeki Braun MGK3220 6'sı 1 Arada erkek bakım kiti hediye veriliyor.

Bakımlı babalar için tüm Babyliss erkek bakım ürünleri yüzde 20 indirim oranıyla satışa sunulurken, Philips MG3720/15 7'li erkek bakım seti ise yüzde 45 indirim oranıyla 166 TL'den alınabiliyor. Ayrıca, Intel işlemcili ve Windows 10'lu tüm Lenovo notebooklar Microsoft 365 bireysel hediyesiyle birlikte haziran ayı boyunca 30 gün içinde değişim ve pesin fiyatına taksit avantajlarıyla satışa sunuluyor.


Babalarını teknoloji ürünleriyle mutlu etmek isteyenler, hediye seçeneklerinden ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi teknosa.com'da da uzmanlardan canlı destek hizmeti alıp, online siparişler için hızlı teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor. Alışverişlerini diledikleri şekilde mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan yapabiliyor.

Babalar Günü, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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