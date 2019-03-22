Son Dakika Haberleri: Teknosa'dan Fırsatlarla Dolu Kampanya

Teknosa'dan Fırsatlarla Dolu Kampanya

1 saat önce

Teknosa, 22-25 Mart tarihleri arasında geçerli Tupturuncu kampanyası ile son teknoloji ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Teknosa'dan Fırsatlarla Dolu Kampanya, System.String[]
Teknosa, 22-25 Mart tarihleri arasında geçerli Tupturuncu kampanyası ile son teknoloji ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere indirimlerin yanı sıra seçili ürünlere 1 TL'ye sahip olma fırsatı sunuyor. Televizyondan akıllı telefona, notebook'tan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan satın alınabiliyor.

Tupturuncu kampanyası kapsamında Asus'un seçili model notebook'u 1.000 TL indirim ile 5 bin 399 TL'den satışa sunuluyor. Bu ürünle birlikte 249 TL'lik Canon yazıcıya da sadece 1 TL'ye sahip olunabiliyor. Teknolojiye erişimi kolaylaştıran kampanyada tüketiciler, Huawei P20 Lite akıllı telefonu 2 bin 599 TL yerine 2 bin 099 TL'lik kampanyalı fiyatıyla, 1.699 TL'lik Vestel Venus Z20 telefonu da sadece 1 TL ödeyerek Vestel VFIT akıllı bileklikle birlikte satın alma fırsatı buluyor. Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için 70 inç LG Ultra HD TV 2bin 500 TL indirim ile 7 bin 999 TL'den tüketiciler ile buluşuyor.

Kampanya ile teknoloji alışverişinin tamamlayıcısı Preo ürünlerine sahip olmak da kolaylaşıyor. Tüm telefonların yanında Preo Premium Aux kablo, tüm notebookların yanında Preo Wireless Mouse ve tüm televizyonların yanında Preo HDMI kablo 1 TL'den satışa sunuluyor.

Küçük Ev Aletlerini yenilemek isteyenlere de fırsatlar sunan kampanyada Electrolux Ultra Captic Animal Elektrikli Süpürgeye 1.399 TL yerine 899 TL'ye, Philips Perfect Care Buhar Kazanlı Ütüye Philips Çay Ustası Makinesi ile birlikte 2.048 TL yerine 1.099 TL'den sahip olunabiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

TV, Teknosa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Numara'nın Vahit Emmisi, Yıllar İçinde Bambaşka Birine Dönüştü Cem Yılmaz, Sosyal Medya Üzerinden Takipçisiyle Tartıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e Gönderme: Beni Kesen Yayıncının Ne Hale Geldiğini Biliyorsun Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknosa'dan Fırsatlarla Dolu Kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]