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Teknosa'dan "Tekno Cuma"ya özel indirimler

6 saat önce

Teknosa, Tekno Cuma'ya özel indirimler ve Harcadıkça Kazan kampanyası ile tüketicilere alışveriş fırsatı sağlayacak.

Teknosa'dan

Teknosa, Tekno Cuma'ya özel indirimler ve Harcadıkça Kazan kampanyası ile tüketicilere alışveriş fırsatı sağlayacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Tekno Cuma'ya özel indirimleri ile akıllı telefonlardan televizyonlara, notebooklardan beyaz eşya ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride hafta boyunca sürecek indirimler sunuyor.

25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Teknosa mağazaları ve teknosa.com'u ziyaret eden tüketiciler, yüzlerce marka seçeneği arasından ihtiyaç duydukları teknolojilere indirimlerle sahip olabilecek.

Teknosa, indirimlere ek olarak gelenekselleşen "Harcadıkça Kazan" kampanyası ile de teknoloji severlere alışveriş yaptıkça kazandıracak.

1 Aralık tarihine kadar Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan 500-1.499 TL arası alışveriş yapanlar Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi'ne yüzde 60'ı aşan indirimle 49 TL'ye, bin 500-2 bin 499 TL arası alışveriş yapanlar Fakir Tilia Blender'a yine yüzde 60'ı aşan indirimle sadece 99 TL'ye sahip olacak.

2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde ise Rowenta Compact Power Cyclonic 3A Enerji Sınıfı Elektrikli Süpürge sadece 499 TL'ye satışa sunulacak.

Teknosa, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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