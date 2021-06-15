Teknosa'dan teknolojisever babaları mutlu edecek kampanya

Teknosa, "Teknoloji mutlu ediyorsa, hediyenin tam zamanıysa" sloganıyla başlattığı Babalar Günü'ne özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın döneminde daha fazla ilgi gören erkek bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim imkanı sunan Teknosa, LG buzdolabı ya da Samsung A21s veya A32 akıllı telefon satın alanlara 289 TL değerinde Braun erkek bakım kiti hediye ediyor.

Kampanya kapsamında filtre kahve makinelerini yüzde 35'e varan indirim fırsatıyla satın almak da mümkün kılınıyor.

Tercihlerde öne çıkan akıllı telefonlar da Babalar Günü hediyesi için önemli bir alternatif oluşturuyor. Tüm Samsung tabletlerde KDV indirimi, seçili notebooklarda yüzde 10'a varan indirim, notebook ve gaming notebook satın alanlara tüm monitörlerde geçerli KDV indirimi var.

Evde geçirilen sürenin artmasının yanı sıra maç, dizi ve film keyfi için öne çıkan TV'lerde de kampanya gerçekleştiren Teknosa'da seçili Samsung TV'lerde 1 yıllık TeknoGaranti ile seçili LG TV'lerde LG Xboom bluetooth hoparlör hediye ediliyor.