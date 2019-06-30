Son Dakika Haberleri: Teknosa'dan yaza özel bilgi yarışması
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Teknosa'dan yaza özel bilgi yarışması

18 dakika önce

(Kurumsal Haberler)- Teknosa, yaza özel içerikli bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Teknosa'dan yaza özel bilgi yarışması, System.String[]
(Kurumsal Haberler)- Teknosa, yaza özel içerikli bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmaya katılanların ise, indirim kazanma fırsatı yakalayacağı belirtildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz tarihleri arasında www.teknoquiz.com'da yaza özel içerikli bir bilgi yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa'ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan 'Tekno Quiz' dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin lira ve üzeri alışverişlerinde 100 lira indirim kazanıyor" ifadeleri yer aldı.  

Tekno Quiz hakkında detaylı bilgi ve koşullara www.teknoquiz.com'dan ulaşılabileceği ifade edildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
Sabancı Holding, Teknosa, Güncel
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