Son Dakika Haberleri: Teknosa'dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması
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Teknosa'dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması

1 saat önce

Teknosa'nın Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Teknosa'dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması, System.String[]
Teknosa'nın Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz'da kazandıran bilgi yarışması Teknoquiz'i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor.
İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa'ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Sabancı Holding, Teknosa, Ekonomi
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