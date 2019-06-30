Teknosa'dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması
1 saat önce
Teknosa'nın Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.
Teknosa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:36 Kaynak: AA
'nın Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding
iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz'da kazandıran bilgi yarışması Teknoquiz'i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor.
İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa'ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.
3 TL'lik çakmak çaldı, 15 ay hapis cezası aldı
Yatırım vaadiyle akrabalarını kandıran dolandırıcı, 3 milyon lira ile kayıplara karıştı
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti