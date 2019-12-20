Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya - Son Dakika

31 Aralık tarihleri arasında geçerli, indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Gelenekselleşen 'Harcadıkça Kazan' kampanyasının yanı sıra elektronik aletlerden son çıkan oyunlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki yüzlerce üründe indirimlerin sunulacağı duyuruldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yazılı yapılan açıklamada, 20 Aralık tarihinden başlamak üzere yıl sonuna kadar sürecek indirim kampanyası ile telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden notebooklara, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar pek çok kategoride tüketicilerin avantajlı fiyatlarla buluşturacağı aktarıldı.

31 Aralık tarihine kadar sadece mağazalarında geçerli 'Şimdi al Şubat'ta öde' Akbank kampanyası ile ödeme kolaylığı da sağlayacak. Kampanya kapsamında Axess kartıyla 4 taksitle alışveriş yapan Teknosa müşterilerine taksitlerini 2 ay sonra ödeme fırsatı sunulacak.