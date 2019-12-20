Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya - Son Dakika

Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya

6 saat önce

31 Aralık tarihleri arasında geçerli, indirim kampanyası başlattığını açıkladı.

Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya, System.String[]

31 Aralık tarihleri arasında geçerli, indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Gelenekselleşen 'Harcadıkça Kazan' kampanyasının yanı sıra elektronik aletlerden son çıkan oyunlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki yüzlerce üründe indirimlerin sunulacağı duyuruldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yazılı yapılan açıklamada, 20 Aralık tarihinden başlamak üzere yıl sonuna kadar sürecek indirim kampanyası ile telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden notebooklara, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar pek çok kategoride tüketicilerin avantajlı fiyatlarla buluşturacağı aktarıldı.

31 Aralık tarihine kadar sadece mağazalarında geçerli 'Şimdi al Şubat'ta öde' Akbank kampanyası ile ödeme kolaylığı da sağlayacak. Kampanya kapsamında Axess kartıyla 4 taksitle alışveriş yapan Teknosa müşterilerine taksitlerini 2 ay sonra ödeme fırsatı sunulacak.


Teknosa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:26 Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Son Dakika
18:25 Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir" - Son Dakika
18:24 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:20 Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika
18:19 Didim'de 'Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat' eyürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:38 "Bu kadar borç varken bu araca binemem" dedi! CHP'li başkan, makam aracını satılığa çıkardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:27:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa'dan yeni yıla özel kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]