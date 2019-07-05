Teknosa, elektronik devlerini İstanbul'da ağırladı
35 dakika önce
Teknosa, dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.
Teknosa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27
, dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı. Perakende sektöründe omnichannel stratejisinin ve gelecek trendlerinin konuşulduğu toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Gürcan yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
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