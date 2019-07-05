Son Dakika Haberleri: Teknosa, elektronik devlerini İstanbul'da ağırladı
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Teknosa, elektronik devlerini İstanbul'da ağırladı

35 dakika önce

Teknosa, dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Teknosa, elektronik devlerini İstanbul'da ağırladı, System.String[]
Teknosa, dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı. Perakende sektöründe omnichannel stratejisinin ve gelecek trendlerinin konuşulduğu toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Gürcan yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27 
Teknosa, Ekonomi
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