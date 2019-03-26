Son Dakika Haberleri: Teknosa İki Yeni Preo Akıllı Saati Satışa Çıkardı

Teknosa İki Yeni Preo Akıllı Saati Satışa Çıkardı

2 saat önce

TEKNOSA, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor.

Teknosa İki Yeni Preo Akıllı Saati Satışa Çıkardı, System.String[]
TEKNOSA, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor. Cep telefonları ve mobil uygulamalarla uyumlu çalışan yeni nesil akıllı saatlerin ayrıca adım sayar, uyku takibi ve kalori ölçme fonksiyonları bulunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu. 

Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96" TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42" LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro'nun, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme gibi fonksiyonları da mevcut. Yeni Preo Pwatch X Lite 79,90 lira, X Pro ise 99.90 liraya Teknosa mağazalarından satın alınabilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Sabancı Holding, Teknosa, Güncel
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