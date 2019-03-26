Teknosa İki Yeni Preo Akıllı Saati Satışa Çıkardı
2 saat önce
TEKNOSA, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor.
TEKNOSA, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor. Cep telefonları ve mobil uygulamalarla uyumlu çalışan yeni nesil akıllı saatlerin ayrıca adım sayar, uyku takibi ve kalori ölçme fonksiyonları bulunuyor. Sabancı Holding
iştiraklerinden Teknosa
, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu.
Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96" TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42" LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro'nun, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme gibi fonksiyonları da mevcut. Yeni Preo Pwatch X Lite 79,90 lira, X Pro ise 99.90 liraya Teknosa mağazalarından satın alınabilecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:24 Kaynak: DHA
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