"Teknosa Kadın için Teknoloji" projesinde yılın ilk çevrim içi eğitimleri başlıyor

Teknosa'nın Habitat Derneği ile sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" projesinde yeni yıl çevrim içi eğitim takvimi 16 Ocak'ta başlayacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere 2007 yılında Teknosa ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Kadın için Teknoloji" projesi ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik ücretsiz teknoloji eğitimleri düzenleniyor.

2020 yılında 2 bin 500'ü aşkın kadının dijital okuryazar olmasına destek verilen projenin yeni yıl dönemi çevrimi içi eğitimlerle başlıyor.

Bugüne kadar 66 ilde 20 binden fazla kadını teknoloji ile buluşturan projede, yılın ilk online eğitimleri 16-17 Ocak'ta yapılacak.

Geçen yıl yaşanan salgın nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 25 Habitat gönüllüsü genç, video konferans yöntemiyle, "E-Hizmetler", "Sosyal Medya", "Güvenli İnternet", "Günlük Hayatta Sosyal Medya ve İnternet" konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktardı.

Düzenlenen 18 çevrim içi eğitimde 81 ilden 16-71 yaş aralığında kadınlar yer alırken, İngiltere, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden de eğitimlere katılım oldu.

Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru için http://www.kadinicinteknoloji.com/ veya https://habitatdernegi.org/blog/kadin-icin-teknoloji-projesi-online-egitimi/ adreslerindeki başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.

Verilen bilgiye göre, yerel kurumların iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında verilen ücretsiz teknoloji eğitimi programı içerisinde "internet ve teknoloji, sosyal medya, görsel tasarım, mobil uygulamalar, güvenli internet" ana başlıkları altında 50'yi aşkın konu işleniyor.

Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye daha kolay erişme imkanı buluyor. İlgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor, işleriyle ilgili kullanabiliyor ve çocukları başta olmak üzere dünya ile iletişimlerini artırabiliyor.