Teknosa kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyası başlattı

Teknosa'nın 13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak "Okula Dönüş" kampanyası, öğrenciler için notebooktan akıllı telefona, tabletten aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200'ü aşkın mağazasında ve "teknosa.com'da" kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor.

13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanyada tüm tablet, monitör ve yazıcı alışverişlerinde KDV tutarında indirim yapılacak. Öğrencilerin eğitim süresince en önemli bilgi edinme ve üretme araçlarından biri olan notebooklarda yüzde 50 indirimli ek garanti yaptırma fırsatı da sağlanacak. KDV tutarında indirimlere ek olarak Lenovo Ideapad i5 işlemcili notebook 1000 TL'lik indirimle 3 bin 299 TL'den sunulurken, HP Celeron notebook ise yüzde 20'yi aşan bir indirimle bin 599 TL'den satılıyor.

Ayrıca, eski telefonunu Teknosa'ya getirenler, notebook alışverişlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra bin TL'ye varan indirim kazanma şansına sahip oluyor.

Öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan tabletlerde de Teknosa'ya özel fırsatlar sunuluyor. Apple Ipad 300 TL'lik indirimle bin 199 TL'den, Samsung Galaxy TAB A T510 tablet ise yüzde 20'yi aşan indirimle bin 299 TL'den tüketicilerle buluşuyor. Bu ürünün yanında 69,90 TL değerindeki Preo tablet ekran koruma da 1 TL'den alınabiliyor. Öğrencilerin ödevlerini yaparken en çok ihtiyaç duydukları ürünlerden Canon Pixma E-414 mürekkep püskürtmeli yazıcı ise 249 TL'lik avantajlı fiyatıyla satılıyor.

Oyunu ve esporu seven öğrencileri de unutmayan Teknosa, hem gaming özellikli notebooklarda hem de gaming aksesuarlarda KDV tutarında indirim sağlarken, HP Pavillon gaming notebooku 5 bin 999 TL'den, Casper G770 Gaming notebooku ise 5 bin 799 TL'den satışa sunuyor.

En son teknolojilerin adresi Teknosa'da tüm çocuk saatlerinde yüzde 30'a varan indirime ek Apple Watch Series 3 ve 4'lerde 300 TL'ye varan indirim var. Teknoloji severler, Oppo AX7 4/64 GB akıllı telefona bin 799 TL'ye yanında Preo Pwatch X Lite akıllı banta da 1 TL'ye sahip olma şansı yakalıyor. Rengarenk seçenekleriyle Beats Solo 3 kulak üstü kulaklıklar ise 300 TL'lik indirimle tüketicileri bekliyor.