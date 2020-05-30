Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açılıyor

Teknosa, 22 Mart akşamından bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açıyor.

Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açılıyor, System.String[]

Teknosa, 22 Mart akşamından bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açıyor.

Teknosa açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarını Kovid-19 sürecinde izlenen normalleşme sürecine uygun olarak 1 Haziran'da yeniden açıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle mağazalarını geçici süre ile kapatan Teknosa, aldığı maksimum önlemlerle birlikte teknolojiseverleri mağazalarında ağırlamaya başlayacak.

Mağazalarının kapalı olduğu dönemde Teknosa.com ve mobil platformları üzerinden tüketicilerle buluşmaya devam eden Teknosa,1 Haziran'dan itibaren hem çalışanları hem de müşterileri için tedbirleri en üst düzeyde tutarak teknolojiye dair tüm ihtiyaçların güvenilir adresi olmaya devam edecek.

Online kanalda canlı destek sürüyor

Teknosa, mağazalara gitmeyi tercih etmeyen tüketiciler için Teknosa.com'da farklılaştırılmış hizmetler ve geniş bir ağa yayılan aynı gün/ertesi gün teslimat seçenekleri ile hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

Teknoloji ürün ihtiyaçlarının önemli hale geldiği bu süreçte, ürünlerle ilgili soru sormak, satın alma sürecinde ve sonrasında tıpkı Teknosa mağazalarında olduğu gibi uzmanlarla konuşup bilgi almak isteyen teknoloji severler için Teknosa.com üzerinden verilen canlı destek ve danışmanlık hizmeti sürüyor.

Uzmanlar, web chat ile ürün bilgi paylaşımları veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerle birebir iletişim kurup, alışveriş yolculuklarında müşterilerin yanında oluyor.

"Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz"

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi sürecinde çalışanların ve toplumun sağlığına öncelik verdiklerini, bu çerçevede sürecin başından itibaren en üst seviyede önlemleri alarak hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde teknolojiye erişim Türkiye'nin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatını ayakta tuttu, hayatın devamlılığını sağladı. Evden çalışmayı, eğitimi sağlayan, ev hijyenini kolaylaştıran, evde vakit geçirmeyi konforlu kılan ve kişisel hijyen/bakıma dönük teknoloji ürünleri ihtiyaç listesinde ön plana çıktı. Biz de bu yönde sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alırken, topluma hizmet vermeye devam ettik. Tüketicilerimizi Teknosa.com ve mobil platformlarımızdan teknoloji ürünleriyle kesintisiz olarak buluşturduk.

Bu zor dönemde güçlü altyapımız, müşteri odaklı dijitalleşme ve dönüşüm konusunda son yıllarda attığımız adımların faydasını gördük. Müşterilerimize erişme, onların davranışlarını analiz etme ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı aksiyon aldık ve fark yarattık."

1 Haziran'da perakendenin olmazsa olmaz unsuru olan mağazaları tekrar açacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Gürcan, "Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların kural ve rehberleri doğrultusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda da güvenle alışveriş yapmaları için titizlikle hazırlandık." ifadelerini kullandı.

-Mağazalar Sabancı Üniversitesi'nin geliştirdiği Antimic ile dezenfekte ediliyor

Yeni dönemde müşterilerin ve çalışanların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını belirten Bülent Gürcan: "Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecek. Mağazalarımızı ve tüm ürünlerimizi, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen, bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ve diğer önerilen temizlik malzemeleriyle sürekli dezenfekte ediyoruz." bilgilerini verdi.

Mağazalardaki hava dolaşımını en sağlıklı noktaya getirmek için tüm havalandırma sistemlerinin kontrollerinin yapıldığını aktaran Gürcan, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımız için maske, eldiven, siperlik gibi tüm ekipmanların teminini ve kullanımı ile ilgili tüm bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Mağaza içerisinde el dezenfektan noktalarımız var. Müşterilerimizi en az 8 metrekarede bir kuralına göre ağırlayacağız. Bu konuda mağazalarımızda yönlendirme işaretleri, bilgilendirici materyaller ve sosyal mesafe aralıkları konusunda uyarılar var. Sürekli anonslar ile hatırlatmaları da yapacağız."

22 Mart, Türkiye, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

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