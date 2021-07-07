Teknosa mağazaları Türkiye'nin 69 iline yayıldı

Teknosa, Şanlıurfa'da açtığı yeni mağazayla birlikte il sayısını artırarak Türkiye'nin 69 ilinde 208 satış noktasına ulaştığını duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakende şirketi Teknosa, geçen haftalarda Sakarya ve Kahramanmaraş'ta açtığı mağazaların ardından Şanlıurfa Piazza AVM'de de teknoloji severlerle buluştu. Mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, Şanlıurfa'daki açılışla birlikte mağazalarının bulunduğu il sayısını 69'a, lokasyon sayısını 208'e çıkardı.

Şanlıurfa Piazza AVM'de standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 650 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan ilin ilk Teknosa mağazasında, beyaz eşya hariç tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.