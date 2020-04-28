Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, salgın sürecinden önce önemli bir dijital dönüşüm harekatı başlattı.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, salgın sürecinden önce önemli bir dijital dönüşüm harekatı başlattı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitale çok önceden yatırıma başladık. Yaptığımız stratejinin meyvelerini bu süreçte aldık" dedi.
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28.04.2020 06:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa, online’ı 10’a katladı - Son Dakika