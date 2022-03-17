İSTANBUL-TEKNOSA PAZARYERİ İŞ MODELİYLE E-TİCARET HACMİNİ 5 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR - Son Dakika

?Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü? mottosuyla 2022'de, 2021'e göre yaklaşık 2,5 katı olan 169 milyon liralık yatırım planladıklarını açıklayan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, pazaryeri ile daha fazla değer yaratmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye teknoloji perakendecisi Teknosa, 2021'i değerlendirip 2022 hedeflerini açıklamak üzere bugün basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin açıklamalarda bulundu. 2021 yılına ait cirolarının 7.5 milyar liraya ulaştıklarını belirten Sitare Sezgin, bunun yüzde 15.3'ünün ise online kanallar yoluyla geldiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen toplantıda öncelikle fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarının hızlandırdığı belirtildi. Bu doğrultuda Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, 'Türkiye'de kendi sektöründeki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçiren şirket, teknosa.com'a giren yeni satıcılarla teknolojiye dair ürün çeşitliliğini katlayarak artırmaya devam ediyor. Teknosa'nın çoklu kanalda sunduğu bütünsel deneyim yeni servislerle daha da güçleniyor. Teknosa, müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme için bu yıl geçen yılın 2,5 katına yakın güçlü bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor' şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK SERVİS EKONOMİSİNİ OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Teknosa'nın stratejik yol haritası ve dönüşüm yolculuğundaki hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa'nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini belirterek 'Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla dijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem benzersiz müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz' dedi.

'ÖNCÜ GİRİŞİMLERLE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME HİKAYESİ OLUŞTURACAĞIZ'

Bu yıl sektörlerinde ilki gerçekleştirdiklerine değinen Hakan Timur sözlerine şu şekilde devam etti:

'Dönüşüm yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimizle buluşturduk. Teknosa pazaryeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. Pazaryerimiz sürekli gelişecek, teknoloji ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hizmetler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam edecek. Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejimizde büyüme katalizörü olacak. Pazaryeri ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon liralık yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.'

'BENZERSİZ ALIŞVERİŞ DENEYİMİ SUNACAĞIZ'

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını belirterek şöyle konuştu:

'2 bin 300'ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200'e yakın mağazamız, teknosa.com ve mobil platformlarımızla müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Şirketimizin dijital dönüşümünde önemli yeri olan, The Boston Consulting Group (BCG) ile çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pazaryeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-Eğlence Ürünleri, Anne ' Bebek Ürünleri, Spor & Outdoor Ürünleri, Eğitim Teknolojileri ve Mobilya gibi farklı ürün gruplarında yepyeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com'daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com'da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.?

'MAĞAZALARI OLAN PAZARYERİ İŞ MODELİMİZLE FARK YARATACAĞIZ'

Diğer Pazar yerlerine göre farklılıkları olduğunu belirten Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, 'Önemli farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına sahip olmamız. Mağazaları olan pazaryeri iş modelimizle fark yaratacağız. Önümüzdeki süreçte pazaryeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazaryerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduğumuz servis kapsamıyla da sektörden ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa'dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla müşterimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz' dedi.