Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu - Son Dakika

Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu

03.03.2021 11:15
Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu, System.String[]

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen markalarından Teknosa, sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet konusunda öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Salgınla birlikte çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını ilk sıraya koyan Teknosa, sektöründe TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu. Teknosa, bu belgeyle birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TSE liderliğinde hazırladığı, "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde belirlenen salgın tedbirlerine uyduğunu gösterdi.

Teknosa'nın Gebze Lojistik Merkezi ile 30 mağazasında yapılan denetimlerde, "Korunma ve Kontrol Önlemleri Yönetimi", "Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri", "Eğitim", "Atık Yönetimi", "İşyerine Yönelik Önlemler", "Müşterilere Yönelik Önlemler", "Personeli Korumaya Yönelik Önlemler" ve "Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma" başlıklarıyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerden başarıyla geçen Teknosa, lojistik merkezi ile 30 mağazasında üst düzey hijyen tedbirleri uyguladığını belgelemiş oldu.

Teknosa, salgın sürecinin en başından itibaren tüm mağazaları, lojistik merkezi ve merkez ofisinde sağlık ve güvenlik için en üst düzeyde tedbirler almış, 22 Mart gecesi itibarıyla tüm mağazalarını kapatacağını duyuran ilk teknoloji perakende şirketi olmuş ve bu süreçte "teknosa.com" ve mobil platformu üzerinden müşterilerinin artan teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmişti.

2020 yılını son 20 yılın en iyi performansıyla kapatan şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlık ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.

Türk Standartları Enstitüsü, Sabancı Holding, Türkiye, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götüreceği 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei