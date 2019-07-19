Teknosa 'Tupturuncu' Kampanyasını duyurdu

Teknoloji perakende şirketi Teknosa 19-22 Temmuz tarihleri arasında 'tupturuncu' kampanyasını başlattığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 19-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Tupturuncu kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor. Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli kampanya ile teknolojiseverler, televizyondan akıllı telefona, notebook'tan kişisel bakım ve küçük ev aletlerine kadar farklı ürün seçeneklerinde indirim ve kampanyalardan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında iPhone 7 32 GB akıllı telefon 500 liralık indirimle 3 bin 999 liradan satışa sunulurken, Huawei P smart 2019 akıllı telefonu tercih edenler ise bin 899 liralık indirimli fiyatın yanında 179 liralık değerindeki rengarenk Preo My Power A1 10.000 mAh powerbanklere 1 liradan sahip olma fırsatı yakalıyor.

Teknosa Tupturuncu Kampanyası'nda yeni okul dönemine hazırlanmak isteyenler için notebooklarda yüzde 35'e varan indirimler var. HP AMD A9 işlemcili notebook'a bin 100 liralık indirimle bin 899 liradan, Casper Nirvana i7 işlemcili notebook'a ise yaklaşık bin 850 liralık indirimle 4 bin 299 liradan sahip olunabiliyor. HP 2630 çok fonksiyonlu yazıcılar da 110 liralık indirimle 189 liraya satışa sunulurken, HP kartuşlarda da ikinciye yüzde 30 indirim sağlanıyor.

Seçili TV'lerde de yüzde 10'u aşan indirimler sunan Teknosa, LG 32 inç uydu alıcılı HD monitör TV bin 399 liralık indirimli fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Mutfakların en büyük yardımcısı Braun MQ535 blender seti de yüzde 40 oranında indirimle 259 liradan satılıyor. Köşe bucak temizliğin uzmanı Philips Marathon Ultimate A+ toz torbasız elektrikli süpürge ise bin 300 liralık indirimle 2 bin 199 liradan satışa sunulurken yanında da 250 lira değerinde Teknosa hediye çeki de veriliyor.

Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip oluyor."