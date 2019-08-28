Son Dakika Haberleri: Teknosa ve monster'dan oyunseveler için iş birliği
Son Dakika Güncel Haber

Teknosa ve monster'dan oyunseveler için iş birliği

1 saat önce

TEKNOSA ve Monster, yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Teknosa ve monster'dan oyunseveler için iş birliği, System.String[]
TEKNOSA ve Monster, yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, Monster Notebook'un tüm oyun bilgisayarları ilk kez bir teknoloji market zincirinde, internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ve yerli bilgisayar markası Monster, oyun pazarını hareketlendirecek bir iş birliğine imza attı. Bu yeni ortaklıkla ilk kez Monster oyun bilgisayarları bir perakende zincirine entegre edilerek internet sitesinde satışa sunuldu.
'Büyüksün, büyük oyna' mottosuyla hareket eden Teknosa ve yüksek performanslı ürünleriyle tercih edilen Monster'ın, hayata geçirilen iş birliği kapsamında Intel® ESL Türkiye Şampiyonası'nda da birlikte yer alacağı duyuruldu. Finalleri 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek olan büyük e-spor organizasyonunda ayrıca bu firmaların oyun severler için farklı deneyimler ve çeşitli sürprizler hazırlandığı belirtildi.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN BİLGİSAYARLAR
Gelişmiş ekran kartları ve yeni nesil Intel işlemcilerle Monster oyun bilgisayarı serileri Abra ve Tulpar, taksitli ödeme seçeneği ve online kredi imkanlarıyla internet mağazasında oyunseverlerle buluştu. Abra ve Tulpar serisinde ekran boyutlarının, ihtiyaca göre 15,6 inç veya 17,3 inç olabildiği belirtildi. Yüksek performansı ve oyunculara özel tasarımlarıyla ön plana çıkan bu oyun bilgisayarlarının, esnek modelleme avantajı ile bilgisayarın kişiselleştirilmesine imkan sağladığı ifade edildi.


Notebook, Teknosa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi
İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak 1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:26:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknosa ve monster'dan oyunseveler için iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]