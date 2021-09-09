Teknosa'ya "Bilişim 500"den ödül

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye'yi teknoloji market konseptiyle tanıştıran Teknosa, BThaber tarafından bilişim sektöründeki ilk 500 şirketin belirlendiği ve bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilen "Bilişim 500" araştırmasında ödül kazandı.

Teknosa açıklamasına göre, 2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, Bilişim 500 araştırması sonucu Donanım Kategorisi'nde birinci oldu.

Hibrit olarak düzenlenen törende şirket adına ödülü Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenk Yenginer, bu değerli ödüle bu yıl da layık görülmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "21 yıldır 'Herkes için Teknoloji' felsefesiyle çalışıyoruz. 'Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm kanallarda mükemmel müşteri deneyimi konusunda attığımız adımlarımızı her alanda güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Pandemiyle birlikte öne çıkan ihtiyaç ve trendleri adresleyecek ürünleri portföyümüze katıyor, müşteri eğilimleri doğrultusunda ürün ve marka çeşitliliğimizi artırıyoruz. Teknolojiyi, yenilikçi uygulamalarımızla tüketicilerimizle kesintisiz bir biçimde buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.