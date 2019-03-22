Son Dakika Haberleri: Teknosa Yeni Kampanyasını Duyurdu

Teknosa Yeni Kampanyasını Duyurdu

1 saat önce

TEKNOSA, 22-25 Mart tarihleri arasında Tupturuncu kampanyasının yapılacağını açıkladı.

Teknosa Yeni Kampanyasını Duyurdu, System.String[]
TEKNOSA, 22-25 Mart tarihleri arasında Tupturuncu kampanyasının yapılacağını açıkladı. 

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamada, 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere indirimlerin yanı sıra seçili ürünlere 1 liraya sahip olma fırsatının sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tupturuncu kampanyası kapsamında Asus'un seçili model notebook'u bin lira indirim ile 5 bin 399 liradan satışa sunuluyor. Bu ürünle birlikte 249 liralık Canon yazıcıya da sadece 1 liraya sahip olunabiliyor.  Tüketiciler, Huawei P20 Lite akıllı telefonu 2 bin 599 lira yerine 2 bin 99 liralık kampanyalı fiyatıyla, bin 699 liralık Vestel Venus Z20 telefonu da sadece 1 lira ödeyerek Vestel VFIT akıllı bileklikle birlikte satın alma fırsatı buluyor. Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için 70 inç LG Ultra HD TV 2 bin 500 lira indirim ile 7 bin 999 liradan tüketiciler ile buluşuyor.

Tüm telefonların yanında Preo Premium Aux kablo, tüm notebookların yanında Preo Wireless Mouse ve tüm televizyonların yanında Preo HDMI kablo 1 liradan satışa sunuluyor.

Küçük Ev Aletlerini de içeren kampanyada Electrolux Ultra Captic Animal Elektrikli Süpürgeye bin 399 lira yerine 899 liraya, Philips Perfect Care Buhar Kazanlı Ütüye Philips Çay Ustası Makinesi ile birlikte 2 bin 48 lira yerine bin 99 liradan sahip olunabiliyor."

Kampanyaya mağazalardan ve internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:48 Kaynak: DHA

TV, Teknosa, Güncel
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