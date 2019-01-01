Son Dakika Haberleri: Teknoseyir 1.power Podcast Festivali Röportajı

Teknoseyir 1.power Podcast Festivali Röportajı

1 saat önce

TeknoSeyir'in de konuk olarak katıldığı 1.Power Podcast Festivalinde çekilen video ile karşınızdayız. TeknoSeyir'in yer aldığı bölümü kaçıranlar ve daha önce sadece podcast üzerinden dinleyenler için yeni yılın ilk videosu.

TeknoSeyir'in de konuk olarak katıldığı 1.Power Podcast Festivalinde çekilen video ile karşınızdayız. TeknoSeyir'in yer aldığı bölümü kaçıranlar ve daha önce sadece podcast üzerinden dinleyenler için yeni yılın ilk videosu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:59 Kaynak: Youtube

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