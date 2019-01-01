Teknoseyir 1.power Podcast Festivali Röportajı
1 saat önce
TeknoSeyir'in de konuk olarak katıldığı 1.Power Podcast Festivalinde çekilen video ile karşınızdayız. TeknoSeyir'in yer aldığı bölümü kaçıranlar ve daha önce sadece podcast üzerinden dinleyenler için yeni yılın ilk videosu.
TeknoSeyir'in de konuk olarak katıldığı 1.Power Podcast Festivalinde çekilen video ile karşınızdayız. TeknoSeyir'in yer aldığı bölümü kaçıranlar ve daha önce sadece podcast üzerinden dinleyenler için yeni yılın ilk videosu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:59 Kaynak: Youtube
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