TEKNOSFEST takımları kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

TEKNOSFEST takımları kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA - TEKNOFEST 2022 için Ankara'da TEKNOFEST ekipleri ile sabah kahvaltısı düzenlendi.

Mekatronik Mühendisleri Derneği, TEKNOFEST ekiplerinin katıldığı sabah kahvaltısı düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Mekatronoik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Yöneticisi Tahir Uras, "Ülkemizde düzenlenen en kapsamlı her şehir yaştan gençlerin ve öğrencilerin katılabildiği teknoloji festivali TEKNOFEST'e katkılarımız devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz 3 senedir üst üste takımlar çıkartmakta olup, 2020'de çıkarmış olduğumuz takımımız su altı kategorisinde 9'uncu olmuştur. 2021 yılında çıkarmış olduğumuz 23 takımdan 1'inci, 3'üncü, 5'inci ve 11'inci çıkmıştır. Lansman ödülü alan takımlarımız da mevcuttur. Bu ve bundan sonraki senelerde çıkartacağımız takım sayılarını artırıp ülkemizin teknoloji geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyor ve inanıyoruz. Eğitici ve öğretici olan TEKNOFEST yarışmalarını dernek olarak destekliyor, bütün öğrencilere katılımları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşma gerçekleştiren TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise, "TEKNOFEST ile özellikle ülkemizdeki millileştirme çalışmalarıyla ilgili yerli ve milli teknolojilerle ilgili çok güzel faaliyetler oldu. Hemen hemen bir çoğunluğuna katılma fırsatı bulduk, destek olduk. Teknoloji de yaşayarak öğrenilir. Sadece okuyarak öğrenmek çok zor. Bunu yaşamanız, o süreçlerin içerisinde bulunmanız lazım. Bir şeyi tasarlamanız, üretmeniz, yaptığınız hataları görmeniz, gördüğünüz hataları düzeltmeniz lazım. Bunlar sonunda hepiniz birçok ders alıyorsunuz. Aylar süren çalışmaların sonunda bir ürün çıkartıyorsunuz. Aslında siz adım adım kendinizi yetiştiriyorsunuz. Bu çok önemli bir faaliyet. O yüzden bu tür yarışmaları çok önemsiyorum. Bunlara katılımın maksimum seviyede olmasını da her zaman teşvik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Program takımların sunumları ile devam etti.