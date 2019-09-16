Son Dakika Haberleri: TEKPARK A.Ş'de akaryakıt yolsuzluğu iddiası
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TEKPARK A.Ş'de akaryakıt yolsuzluğu iddiası

52 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) yöneticileri hakkında, şehir içi otobüslerinde mazot yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) yöneticileri hakkında, şehir içi otobüslerinde mazot yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK A.Ş. bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, TEKPARK A.Ş. yöneticileri hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TEKPARK A.Ş'de akaryakıt yolsuzluğu iddiası

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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