Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Türkiye: 4 - Ermenistan: 1
Son Dakika Spor (TEKRAR) 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Türkiye: 4 - Ermenistan: 1

(TEKRAR) 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Türkiye: 4 - Ermenistan: 1

6 saat önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 yendi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Ermenistan'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.

(TEKRAR) 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Türkiye: 4 - Ermenistan: 1

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:45 Kaynak: AA
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