(TEKRAR) 80 yaşındaki "delikanlı", sokağa çıkamayınca kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi - Son Dakika

(TEKRAR) 80 yaşındaki "delikanlı", sokağa çıkamayınca kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi

Vücut geliştirme sporunu yapan ve Türkiye'de birçok şampiyonluğu bulunan 80 yaşındaki Kemal Yükselen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle spordan uzak kalmamak için, apartmanındaki kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi.

Vücut geliştirme sporunu yapan ve Türkiye'de birçok şampiyonluğu bulunan 80 yaşındaki Kemal Yükselen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle spordan uzak kalmamak için, apartmanındaki kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi.

Kemal Yükselen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte asla kopamadığı spordan uzak kalmamak için çözümler ürettiğini belirtti.

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartan Yükselen, 80 yaşında olduğunu ve hiçbir sağlık probleminin bulunmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Salgın öncesi haftanın 6 günü spor salonundaydım. Koronavirüsten dolayı benim yaşıma dışarı çıkma kısıtlaması olunca, apartmanımızda bulunan kapıcı dairesini spor salonu yaptım. Tamamen evde kalıyoruz. Dışarı çıkamıyorum. Bahçemde yürüyüş yapıyorum. Kondisyon aletlerim var. Şimdi buradaki 120-150 kilo ağırlıklarla çalışıyorum. Barfiks yapabiliyorum. Vücut çalışmak ve sağlıklı kalmak için yeterli bir salon."

Evde çok sıkıldığını ama günün önemli bölümünde spor yaptığını söyleyen Yükselen, "Bahçemde çiçeklerle ilgilendikten sonra salonuma gelip spor yapıyorum. Salonların açılmasını bekliyorum. Çalıştırdığım arkadaşlar var orada. Gençler benim deneyimlerimden yararlanmak istiyor. Ben spora başlarken salon yoktu, Amerikan dergilerini alıp, oralardan hareketler öğreniyordum. Betondan kendim aletler bile yaptım. Sokağa çıkma kısıtlamasında iki ay geçti. Her ne kadar evimde salon oluştursam da yeterli olmuyor. Koşu ve yürüyüş yapamıyorsun. Dolayısıyla spor yapmama rağmen 2-3 kilo da aldım ama kas kaybı yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Trenin fren balatasından ağırlık yaptı

Kemal Yükselen, spora başladığı zaman ağırlık çalışmak için imkanların kısıtlı olduğunu anlatarak, kendi yönetemleriyle antrenman yaptığını dile getirdi.

Spor yapmak istedikten sonra imkan bulunabileceğini vurgulayan 80 yaşındaki sporcu, "TCDD'nin raylarında trenin fren balatasını buldum. Atılmıştı sanırım. Bunu aldım, dambıl yapmak için. Yaklaşık 12.5 kilo ağırlığı var. Bu salondaki aletlerim olmasaydı, 5 kiloluk, 10 kiloluk su bidonlarını kullanırdım. Spor yapmak istedikten sonra her şey mümkün." açıklamasında bulundu.

Beton dökerek kendine ağırlıklar yaptığını belirten Yükselen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu bir dönemde doğdum. Yokluk dönemiydi o zaman. Ankara'da Mamak'ta oturuyorduk ve bağımız vardı. Annem üzümden pekmez yapıyordu, bana tenekelerce pekmez yedirmiş. Spora 14 yaşında başladım. O dönem Ankara'da da spor salonu yoktu. Betonlardan ağırlık dökerek halter yaptım. O ağırlıklarla çalıştım. Sonra 1958 yılında bir arkadaşım İtalyan bir adamın salon açtığını söyledi. Adam beni gördü, vücut yapımı beğendi. O dönem başladım ve 65 yıldır spora devam ediyorum. Yarışmalara girip dereceler aldım. Hala yarışmalara giriyorum."

Güreş, boks ve halter yaptı

Kemal Yükselen, fen bilgisi öğretmeni olduğunu ve 2005 yılında emekliye ayrıldığını aktararak, birçok sporu aynı anda yaptığını anlattı.

Gençliğinde vücut geliştirme dışında, güreş, boks ve halter branşlarıyla da aynı anda uğraştığını anlatan Yükselen, "Güreş ve boks yaptım. Güreşi sevemedim. Celal Atik, Yaşar Doğu zamanında güreştim. Aynı zamanda TCDD'de halter de yaptım. Hayatımda hep spor oldu. Hiçbir zaman sporsuz kalmadım. Sporun vermiş olduğu psikolojik rahatlık ve güven beni hep motive etti. Sağlık açısından da spor çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

(TEKRAR) 80 yaşındaki delikanlı , sokağa çıkamayınca kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor (TEKRAR) 80 yaşındaki 'delikanlı', sokağa çıkamayınca kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 22:03:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (TEKRAR) 80 yaşındaki "delikanlı", sokağa çıkamayınca kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]