Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel (TEKRAR) A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

(TEKRAR) A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

(TEKRAR) A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:37 Kaynak: AA
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