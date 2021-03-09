(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu - Son Dakika

(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu

09.03.2021 11:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar sadece kendileri için değil okula gitmeyen, siyasal bilinci gelişmeyen kadınlar için de konuşmak ve mücadele etmek zorundadır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar sadece kendileri için değil okula gitmeyen, siyasal bilinci gelişmeyen kadınlar için de konuşmak ve mücadele etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin 7 bölgesinden emekçi kadınlarla videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Programda, kadınların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kadınların haklarını talep edebilmesi için demokratik ortamın buna müsait olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Eylem Planı açıklıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz ediyorlar. Ondan sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar Beyoğlu'na çıkamaz, kadınlar yürüyüş yapamaz. İnsan hakları birdenbire unutuldu mu? Biz erkekler olarak unutsak da kadınların unutmaması gerekiyor. Biz göz ardı etsek bile kadınların göz ardı etmemesi gerekiyor. Kadınlar sadece kendileri için değil, okula gitmeyen, siyasal bilinci gelişmeyen kadınlar için de konuşmak ve mücadele etmek zorundadır."

Partisinin belediye başkanlarına yoksul mahallelerden başlamak üzere her mahallede kreş açmaları yönünde talimat verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, çok sayıda belediyenin bu çalışmaları yaptığını ve yapmaya devam ettiğini vurguladı.

"Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabiliriz"

Kılıçdaroğlu, kız çocuklarının eğitimin çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Okula gidemeyen kız çocuklarının eğitimiyle ilgili bütün ihtiyaçlarını CHP olarak karşılayabiliriz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir kız çocuğu okula gitme konusunda bir sorunla karşılaşıyorsa, bilgisayarı, ayakkabısı, montu, çantası ne ihtiyacı varsa tamamını kadın kollarımız karşılayacak. Yeter ki bize haber verilsin." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek için Aile Destekleri Sigortası'nı önerdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"ILO'nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Sözleşmesi'nde öngörülen dokuz sigorta çeşidi var. Ülkemizde sekizi uygulanıyor, Aile Destekleri Sigortası da bunlardan dokuzuncusu. Bu sigorta ile geliri olmayan veya geliri belirli bir rakamın altında kalan ailelere sosyal devlet doğrudan nakit desteğinde bulunuyor. Sosyal devlet dediğimiz kurumun, ihtiyaç sahibi ailelere her ay belirli miktarda bir gelirin güvencesini vermesi lazım. Aile Destekleri Sigortasının özü bu. Ailenin hiç geliri yoksa o aileye asgari ücret kadar bir gelir verilmeli, eğer asgari ücretin altında geliri varsa devlet bu rakamı asgari ücrete kadar tamamlamalı. Bu, ailede kadının banka hesabına para yatacak ve kadın gidip bu parayı çekecek."

Partisinin "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifi hazırladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, 400'e yakın kadın örgütünün görüşleri alınarak hazırlanan teklifte milletvekilliği ile yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının uygulanması ile 8 Mart'ın tatil olmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Programda, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Lale Karabıyık, Gökçe Gökçen ve Gülizar Biçer Karaca ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke de yer aldı.

(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu
(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu
(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu
(TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emekçi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgeden emekçi kadınlarla buluştu - Son Dakika


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