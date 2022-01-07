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(TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası - Son Dakika

(TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

07.01.2022 12:36

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ailesi polise başvurdu.

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ailesi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan J.G, 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ebru ve Yılmaz G. çifti, J.G'nin husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Bunun üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K'nin ise firari olduğu öğrenildi.

"Kızımı istiyorum"

Anne Ebru G, AA muhabirine, kızının markete gitmek için evden çıktığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmaları üzerine G.K'nin ortak tanıdıkları aracılığıyla "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj gönderdiğini ileri süren Ebru G, şöyle konuştu:

"Kızımın sesini duyamıyorum. Bizi tehdit ediyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. 'Şikayetinizi geri çekin, kızınızı teslim edeceğiz' diyorlar. Kızımın şu anda zor durumda olduğuna inanıyorum. Kızımı uyuşturucu maddeye alıştıracaklar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaç gündür ölüyorum. Kafamı duvardan duvara vurdum. Halim kalmadı. Kızımı istiyorum. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Ne olur yardım edin."

Baba Yılmaz G. de kızının lise öğrencisi olduğunu, sağ salim bulunmasını istediklerini belirterek, "Şu anda kızımın başına ne geleceği belirsiz. Yalvarıyorum, yardım edin. Kaç gündür karakollarda, adliyelerdeyiz. Geliyoruz, gidiyoruz, bir sonuç alamıyoruz." dedi.

(TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası
(TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası
(TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

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Muratpaşa, Antalya, Market, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: (TEKRAR) ANTALYA - 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası - Son Dakika
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