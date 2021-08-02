(TEKRAR) ANTALYA - Manavgat'ta orman yangınında aniden yükselen alevler paniğe neden oldu - Gazetecilerin kaçış anı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.

Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.

Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

Müdahale sırasında rüzgarın etkisiyle aniden yükselen alevler, bölgede çalışma yürüten ekipler, yangına yardımcı olan vatandaşlar ve yangını görüntüleyen basın mensupları arasında kısa süreli paniğe neden oldu.