(TEKRAR) ANTALYA - Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı."

Bakan Pakdemirli: "(Orman yangınları) Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil."