(TEKRAR) Bahçesaray'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Bahçesaray'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı - VAN - Son Dakika

(TEKRAR) Bahçesaray'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı - VAN

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

(TEKRAR) Bahçesaray'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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