Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

(TEKRAR) Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(TEKRAR) Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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