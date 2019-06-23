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(TEKRAR) Bakan Dönmez, oyunu Üsküdar'da kullandı - İSTANBUL

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu ailesiyle birlikte Üsküdar'da kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu ailesiyle birlikte Üsküdar'da kullandı.
Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları ile oylarını kullanmak için Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda "2295" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine veren Dönmez, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı.
Dönmez, zarfı sandığa "Hayırlı olsun" dileğinde bulunarak attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hem Türkiye hem de İstanbul için hayırlı olmasını dileyen Dönmez, son bir haftayı hemşehri dernekleri, vatandaş ve esnafla bir araya gelerek geçirdiğini dile getirdi.
Dönmez, bu buluşmalarda projelerini anlattıklarını ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istediklerini ifade ederek, "Ben vatandaşlarımızın bu konuyu 31 Mart öncesine göre çok daha iyi değerlendirecekleri kanaatindeyim. Bazı gerçekler daha da gün yüzüne çıktı ama tabii tercihler nasıl olacak bilmiyoruz. Hepimiz sonuçlara saygı duyacağız. İnşallah gönlümden geçen Binali Bey'in seçimleri kazanarak 5 yıl süreyle İstanbul'a hizmet etmesi." dedi.
Öte yandan, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alındığını, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ile Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin daha önceden aldıkları tedbirlerini de sabahtan beri takip ettiklerini dile getiren Dönmez, "Kayda değer bir sorunumuz olmadı. Birkaç okulda elektrik kesintisi oldu ama kısa süre içerisinde halledildi. Şu an itibarıyla seçim güvenliğini, bakanlığımız açısından, tehlikeye atacak bir problem yok. İnşallah seçimi de sonuna kadar bu şekilde tamamlamış oluruz." diye konuştu.
(TEKRAR) Bakan Dönmez, oyunu Üsküdar'da kullandı - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Üsküdar, İstanbul, Güncel
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