Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Bakan Kasapoğlu: "Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız"
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Bakan Kasapoğlu: 'Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız'

(TEKRAR) Bakan Kasapoğlu: "Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile yapacağı maçta alacağı sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantileyeceğine inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile yapacağı maçta alacağı sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantileyeceğine inandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı"nın kapanış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile İstanbul'da yapacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İzlanda maçının çok önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş ve genç kadro ile iyi bir performans gösterdiğini, güzel bir çizgi yakaladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız."

(TEKRAR) Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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