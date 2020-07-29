(TEKRAR) Bakan Selçuk'un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

(TEKRAR) Bakan Selçuk'un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçiren Huyluoğlu ailesini yurda getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçiren Huyluoğlu ailesini yurda getirdi.

Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi.

2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, mart ayında da 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan aile, sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Başvurularının ardından gelecek müjdeli bir haberi bekleyen Huyluoğlu ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatının ardından Suudi Arabistan yetkilileriyle iletişime geçildi. Bakanlık, öncelikle Suudi Arabistan makamlarınca beşizlerin nüfus kayıt işlemlerini yaptı. Ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğu'nda beşizlere kimlik çıkartıldı. Türkiye'ye dönmeleri için de tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılanan Huyluoğlu ailesi, 6 çocuklarıyla dün Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Huyluoğlu ailesini, İstanbul Havalimanı'nda görevliler karşıladı. Görevliler işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen aileye bebeklerinin ihtiyaçları için yardımcı oldu. Anne Merve Özer Huyluoğlu havalimanın bebek bakım odasında bebeklerinin temizliğini yaparken, baba Hüseyin Huyluoğlu da ona yardım etti.

Havalimanı çalışanları da beşizlere ve Huyluoğlu ailesine yakın ilgi gösterdi.

"Buraya onların sayesinde geldik"

Hüseyin Huyluoğlu, burada Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, beşiz bebeklerinin Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina döneminde dünyaya geldiğini, bu nedenle Türkiye'ye gelemediklerini söyledi.

Bu süreçte çocuklarının pasaportunu çıkartamadığını belirten Huyluoğlu, "Yabancı bir ülkedeyiz. Yabancı ülkelerin kendi şartları var. CİMER üzerinden başvuru yapmıştım. 10 Mayıs gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize ulaştı. Bana nasıl, neler yapacağımı anlattılar, yardımcı oldular. Buraya onların sayesinde geldik. Yoksa gelemezdik." diye konuştu.

Beşiz babası olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Huyluoğlu, "Ama bazen baş etmekte zorlanıyoruz. 5'i birlikte uyanıyor. Beşi birden yemek istiyor. 5'i birden muhabbet istiyor. 5 küçük bebek ile aynı anda uğraşmak zor oluyor. Beşiz babası olmak farklı ve özel bir duygu." ifadelerini kullandı.

"Hatay'da annemin evine yerleşeceğiz"

Huyluoğlu, Hatay'a ailesinin yanına yerleşeceğini anlatarak, orada yeniden bir düzen kurmaya çalışacağını kaydetti.

Gelecek için şu anda net bir planın olmadığını aktaran Huyluoğlu, "Gelme planımız vardı ve geldik. Hatay'da annemin evine yerleşeceğiz. Kendimizi toparlayana kadar orada kalacağız. 4 aydır mahsur kalmıştık. Maddi, manevi olarak zorlandık. Artık kendimizi manevi olarak toparlamamız lazım. Karantina döneminde orası Türkiye gibi değildi, zordu. Dışarı çıkamıyorsunuz, iş yok, yabancı memleket." şeklinde konuştu.

Huyluoğlu, beşizlerden ikisinin çeşitli sağlık problemlerini bulunduğu ifade ederek, bu konuda yardım istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ve Bakanlık yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Huyluoğlu, "Her konuda bize yardımcı oldular. Pasaport konusunda, bilet konusunda." dedi.

"Maddi, manevi desteğe ihtiyacımız var"

Anne Merve Özer Huyluoğlu da beşiz annesi olmanın çok değişik bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Elbette zor. Ama dünyaya bedel, her şeye değer. İlk zamanlar bebekleri ayırt edemiyordum. Şu an ayırt edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönmelerinde emeği geçen yetkililere teşekkür eden Huyluoğlu, "Allah razı olsun. Allah ne muratları versin. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O hayatta olduğu sürece sırtımız yere gelmez." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Huyluoğlu ailesi, THY uçağıyla Hatay'a gitmek üzere iç hatlar terminaline geçti.

(TEKRAR) Bakan Selçuk'un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) Bakan Selçuk'un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt         
15:01
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Tulumuna Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti         
11:43
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı         
10:18
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu         
21:19
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 18:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (TEKRAR) Bakan Selçuk'un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei