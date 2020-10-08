Tekrar başlayan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı - Son Dakika

Tekrar başlayan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı

Karabük'teki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesi ile Bolu'nun Mengen ilçesi arasındaki ormanlık alana gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık alanda dün gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangını söndürmek üzere Karabük, Zonguldak, Bolu, Ankara, Kocaeli, Eskişehir ve Düzce illerinden çok sayıda arazöz sevk edilirken, yangına söndürme uçağı ve 2 helikopter ile destek verildi.

Arazinin sarp ve sık orman olması nedeniyle iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldıktan sonra yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.