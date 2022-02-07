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Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı

07.02.2022 17:09
Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı eski karı koca çiftin üzerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve ardından polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da tartıştığı eski karı koca çiftin üzerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve ardından polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar kent merkezinde dün gece birlikte yaşadığı Elif E. ile eski eşi Muhammet Ali Ö,'ye evinin balkonundan kurşun yağdıran ve iki kişinin yaralanmasına sebep olan Cemil A., bu gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha öncede 3 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayda yaralanan Elif E. ve eski eşi Muhammed Ali Ö.'nün ise tedavisi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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Muhammet Ali, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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