(TEKRAR) Bitlis'te patatesten 260 milyon liralık gelir hedefleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası olarak bilinen Bitlis'te bu üründen 260 milyon liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te yaklaşık iki aydır devam eden patates hasadının sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Bu yıl patateste rekoltenin beklentilerinin üstünde olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İlimizin birkaç stratejik ürünü var. Patates de bunlardan biridir. Aynı zamanda iyi de bir endüstriyel bitkimizdir. Ahlat başta olmak üzere 45 bin dönüm alanda patates ekimimiz mevcuttur. 315 üreticimizin yetiştirdiği patates üretiminde bu yılki rekoltemiz 200 bin tondur. Yaklaşık 15 çiftçi 7 bin dekar alanda 45 bin ton sertifikalı patates üretimi yapıyor. Sertifikalı patatesleri ilimizdeki üreticiler kullanıyor, gerisi komşu illere ve yurt dışına ihraç ediliyor. Patates üretimi ilimizde yaklaşık olarak nisan ayında başlar kasım ayına kadar 5 aylık sürede tarlada devam eder. 4 bin insan istihdam ediliyor. Patates üretiminde Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'lik kısmını ilimiz karşılamaktadır. Patateslerin ilimize katkısı 260 milyon liradır."

Çiftçilere, patates için yüzde 50 hibeyle depo yaptıklarını dile getiren Çelik, "Bireysel sulama sistemi hibe destekleri de sağladık. Toplamda geçen yıl patates üretimi yapan çiftçilere 15 milyon lira destek verdik." dedi.